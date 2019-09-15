خبراء يبحثون إحداث طفرة في مسار العلاج النفسي الجمعي في مصر والعالم العربي

عقدت الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية والعمل الجماعي، أمس السبت، مؤتمرًا بعنوان "العمل والتواصل والشمول" للتعريف بتقنيات ومبادئ العلاج النفسي الجماعي، والذي سيكون محور وركيزة الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي للعلاج الجماعي والعمليات الجماعية، والذي سيعقد خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير 2020.

واستعرض الدكتور يحيي الرخاوي، تاريخ العلاج النفسي الجمعي الذي يعود جذوره إلى الثقافة الشعبية في المجتمع المصري، والذي عرف العلاج النفسي الجمعي منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، إذ يقوم على تقديم الدعم النفسي من خلال مجموعات علاجية غالبا ما يتشارك أفرادها في نفس المعاناة.

بدورها، أوضحت الدكتورة منى الرخاوي، مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية، أن الهدف من المؤتمرات هو العمل على إحداث طفرة في مسار وتقنيات العلاج النفسي الجمعي في مصر والعالم العربي.

وأشارت إلى أن هذا النمط العلاجي دخل مصر على يد الدكتور يحيي الرخاوي والدكتور محمد شعلان، منذ نحو 50 عاما، ما خلق مدرسة متفردة في العلاج النفسي وأجيال من المعالجين النفسيين الجديرين بحمل ونشر هذه الرسالة.

وقالت إن الدورة الـ5 للمؤتمر الدولي للعلاج الجماعي والعمليات الجماعية، والذي سيعقد في يناير المقبل، سيكون بمثابة تجديد للعهد واستكمال للمسيرة الحافلة بالانجازات في مجال العلاج الجمعي.

وقال الدكتور رفعت محفوظ، نائب رئيس المؤتمر، إن عدد المتدربين لدى الجمعية في تزايد مستمر، بسبب الأنشطة الكثيرة التي تصب مباشرة في مصلحة تدريب الأطباء والأخصائيين النفسيين على العلاجات النفسية الجمعية.

وتابع رفعت، المستقبل مشرق، وأتمنى وجود نواة للجمعية فى المحافظات الأخرى، ولا يقتصر وجودها على القاهرة فقط، للتيسير على من يريد المشاركة فى العلاج النفسى الجمعى.

وأوضحت الدكتورة نهى صبري، أستاذ الطب النفسي ووحدة المسنين بالقصر العيني، أن الطب النفسي للمسنين هو النهاية، والعلاجات الجماعية هي البداية، بدأت البحوث النفسية المعمقة في العلاج الجمعي تهتم بالدراسات الكيفية اكثر من الكم.

وتحدثت السيناريست مريم ناعوم، عن بعض أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنها اتخذت من الطبيب النفسي الدكتور نبيل القط، مرجعية لها أثناء كتابتها للعمل، حتى لا يكون تناول الشخصية بناء على مرجعيات سابقة، وإنما بناء على ركائز علمية صحيحة.

وعن أعمالها "تحت السيطرة" و"سقوط حر"و" وزي الشمس" كان من الضروري جدا التعامل مع أخصائيين نفسيين أثناء كتابة تلك الأعمال، لأسباب كثيرة منها رفع الوصم والتمييز وللتخفيف عمن يعانون وتغيير الصورة الذهنية عن المرضى خاصة المدمنين.

وأضاف أندرو محسن ناقد فني: من تاريخ التعامل مع المرض النفسي في الدراما التلفزيونية، يمكننا القول أن هناك تركيز على أن المريض النفسي مجنون، إلى جانب مبالغات كوميدية خاصة في عرض حالة المريض بالفصام على أنه شخصيتين منفصلتين تماما، وبالدراسة تبين أن التشخيص الطبي مختلف تماما.