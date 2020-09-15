بلغاريا تسجل 143 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز الـ18 ألفا

سجلت بلغاريا 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 ألفا و61 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 729 شخصا، مشيرة إلى أن 163 حالة جديدة ثماثلت للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 12 ألفا و930 متعافيا.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في بلغاريا بلغ حتى الآن 4402 حالة، من بينها 730 يتلقون العلاج بالمستشفيات و49 في حالة خطيرة بوحدات العناية المركزة.