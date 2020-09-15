ارتفاع معدل التضخم في نيجيريا يتجاوز التوقعات

ارتفع معدل التضخم في نيجيريا بنسبة أكبر من المتوقع خلال شهر أغسطس الماضي، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل القيود المفروضة على الدولار وإغلاق الحدود، والفيضانات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 13.2% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة 12.8% مقارنة بشهر يوليو الماضي.

وتوقع اقتصاديو بلومبرج ارتفاع الأسعار بنسبة 13%.

وكان اقتصاد نيجيريا سجل انكماشا بنسبة 6.1% في الربع الثاني، في أعلى نسبة انكماش منذ ما لا يقل عن عقد.