رئيس لجنة كورونا: مصر كانت صبورة في تجارب اللقاحات

حسام حسني: لن نجرب أية لقاحات إلا عند التأكد من أمانها على المصريين

حسني: تجربتنا في كورونا المفروض تخلي المصريين واثقين في قوة ورشد الدولة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر كانت صبورة في تجارب لقاحات فيروس كورونا معقبًا: «في مجال اللقاحات كنا حذرين.. دول كثيرة سبقتنا في تجارب لقاحات، حتى نرى تجارب كثيرة».

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديني عبر فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن الدولة لن تجرب أي لقاحات إلا عند التأكد من أمانها على المواطنين، ذاكرًا أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تشارك في دراسات لقاح كورونا الصيني.

وأوضح أن هناك 35 حالة غير مصرية جربوا لقاح كورونا الصيني، منها دول عربية مثل الإمارات والبحرين وبعض الدول الآسيوية، مؤكدًا أن أي دراسات على اللقاحات عالمية وليست محلية.

وأشار إلى أنه قدم وعائلته طلبًا للتطوع لتجارب لقاح كورونا الصيني، مثله كأي مواطن مصري عادي، مؤكدًا أن الأمل الوحيد في اللقاح.

واستطرد: «تجربتنا في هذا الوباء المفروض تخلي المصريين كلهم على ثقة بأن الدولة المصرية قوية ورشيدة»، لافتًا إلى أن الدراسة على اللقاح الصيني تشمل ست آلاف متطوعًا.