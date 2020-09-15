أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، عن أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي نادي مصر المقاصة مع نظيره اف سي مصر، في تمام الساعة السادسة مساءا، بينما يلتقي نادي الإسماعيلي مع المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا.

وجاءت قائمة حكام مباريات اليوم، كالتالي:

مباراة مصر المقاصة وإف سي مصر

أحمد جمال (حكم ساحة)، ويعاونه أيمن دعبس وعادل ماهر، وطارق عبد السلام حكمًا رابعًا، ومصطفى مدحت حكم فيديو، وحسني سلطان مساعدًا له.

مباراة الإسماعيلي والمقاولون

محمد معروف (حكم ساحة)، ويعاونه محمود عبد السميع، وممدوح مصطفى، وأحمد ناجي حكمًا رابعًا، ومحمود بسيوني حكم فيديو، وأحمد عبد الله معاونًا له.