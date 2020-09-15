بدأ مجلس مدينة الأقصر والمجلس الأعلى للآثار، اليوم، في هدم مبنى الكنيسة الإنجلية الواقعة فوق حرم طريق الكباش الفرعوني بالأقصر، وذلك حفاظًا على المعالم والمقتنايات الأثرية للطريق الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول 2700 م، ويهدف مشروع كشفه وأحياء معالمه إلى تحويل مدينة الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح بالعالم.

ومشروع كشف طريق الكباش تضمن إزالة 5 مساجد كانت مقامة فوق الطريق أبرزها مسجد المقشقش التاريخي الذي كان يقع شمال معبد الأقصر، وأزيل في عملية الكشف عن الكباش في عام 2010 بعد مرور نحو 350 عامًا على بنائه.

ويرجع قرار إزالة الكنيسة الإنجلية بالأقصر، إلى عهد الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق الذي كان قد اتفق وقيادات الكنيسة الإنجلية المصرية على إقامة كنيسة بديلة تم إقامتها بالفعل في شارع سيالة بدران امتداد كوبري أبو الجود بالقرب من منطقة السوق الفوقاني.

ويتكون طريق الكباش من رصيف من الحجر الرملي تتراص على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول برأس كبش، لذلك فهو معلم أثرى ذيع صيته عالميًا ويعد من أهم المشاريع الأثرية والتاريخية في العالم.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مدير عام آثار الكرنك بمحافظة الأقصر مصطفى الصغير، استمرار الجهود الخاصة بإزالة المعوقات في طريق الكباش، مشيرًا إلى أنه قبل هدم أي كيان في طريق الكباش يتم بناء بديلًا له بمنطقة أخرى لتعويض الجهة المالكة.

وبشأن إزالة الكنيسة الإنجيلية بطريق الكباش، قال الصغير، لـ«الشروق»، إنه تم بناء كنيسة أخرى على أحدث طراز معماري وهندسي في شرق محافظة الأقصر «شرق السكة» تعويضًا للكنسية التي سيتم إزالتها، موضحًا أن إدارة كنيسة الإنجيلية أبدت إعجابها بالكنيسة الجديدة وخاصة أنها تم تجهيزها على أكمل وجه.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار ليست المسؤولة عن إزالة المباني المعوقة للمشروع ولكن يتم ذلك بالتنسيق بين محافظة الأقصر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكنيسة الإنجيلية، ودور وزارة الآثار هنا الإشراف الأثري على استكمال الحفائر حتى يتم الانتهاء من الطريق على أكمل وجه وفقًا للمدة الزمنية المخطط لها.

وبين أنه جاري الانتهاء من طريق الكباش خلال الفترة المقبلة، وجاري استكمال أعمال الحفائر للانتهاء من تكملة الطريق، موضحًا أن وزير السياحة والآثار كان منذ عدة أيام يتفقد أعمال ترميم الكباش الموجودة خلف الصرح الأول للمعبد والذي بدأه المجلس الأعلى للآثار في شهر مايو الماضي بعد نقل أربعة تماثيل منها إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير.