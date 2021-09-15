 ضاربا المثل بـ «أول حدادة في مصر».. السيسي: كلنا بنحب بلدنا لكن لازم نشتغل علشانها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضاربا المثل بـ «أول حدادة في مصر».. السيسي: كلنا بنحب بلدنا لكن لازم نشتغل علشانها

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 11:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 11:51 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يدرس أوضاع المصريين منذ سنوات طويلة من منطلق حبه لأهله ووطنه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأربعاء: "أي إنسان طبيعي يكون بيحب بلده وعاوزها تكون أفضل حاجة، لكن المهم هل إحنا بنحبها بالكلام ولا نشتغل علشانها".

وضرب مثالًا بالسيدة بوسي سعد، أول حدادة في مصر، وقال: "هل هي بتحب إخواتها بالكلام ولا بالشقا طول اليوم علشان توفرهم مطالبهم.. هذه السيدة ترعى أيضًا أبناءها".

وتابع: "هل لو إحنا بنحب بلدنا هل مستعدين نشقى علشان.. عندنا 60 مليون مواطن تحت سن 45 سنة، لو 10% منهم بيحبوا بلدهم بجد ويشتغلوا بجد بقسوة وتجرد يبقى رد الفعل هيكون إيه".

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