تفاصيل اصطدام سيارة مسرعة بإحدى بوابات البيت الأبيض ومصرع السائق

لقي سائق مصرعه بعدما اصطدمت سيارته بإحدى البوابات الخارجية للبيت الأبيض، حسبما أفاد جهاز الخدمة السرية الأمريكي.

وقال الجهاز في بيان على منصة «إكس»، إن سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة اصطدمت ببوابة خارجية لمجمّع البيت الأبيض، مؤكداً عدم وجود تهديد للبيت الأبيض نفسه.

وأضاف أن عناصر الأمن الذين وصلوا إلى مكان الحادث حاولوا تقديم المساعدة للسائق، لكنه كان قد توفى، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفتح جهاز الخدمة السرية إلى جانب الشرطة وخدمات الإطفاء في مقاطعة كولومبيا تحقيقًا بالحادث، وفقاً لمتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوجلييلمي.

وأضاف أنه لا يوجد أي تهديد أو تداعيات على السلامة العامة.

يُشار إلى أنه في يناير الماضي، أوقفت السلطات شخصاً آخر اصطدم بسيارته ببوابة خارجية للمجمع نفسه.

وشهدت بوابات البيت الأبيض سلسلة من الحوادث في السنوات الأخيرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى بناء سياج معدني أعلى وأكثر مقاومة حول المقر في العام 2020.