نشر أسماك آكلة لليرقات لمكافحة تفشي حمى الضنك شمال الهند

ذكر مسؤولون، اليوم الاربعاء، أن عملية بحث من منزل إلى منزل عن وجود مياه راكدة وإطلاق الآلاف من الأسماك، آكلة لليرقات، من بين الأساليب، التي يتم استخدامها في شمال الهند، لمكافحة تفشي مرض حمى الضنك المميت، الذي ينقله البعوض.

وولاية "أوتار براديش" شمال الهند، التي تتاخم العاصمة الوطنية، هي الأكثر تضررا حتى الآن، وسجلت أكثر من عشرة آلاف حالة إصابة وأكثر من مئة حالة وفاة، حسب تقارير إخبارية.

وذكر المسؤول المحلي، شاندرا فيجاي سينج أن 60 حالة وفاة على الأقل هي لأطفال في منطقة "فيروز آباد" بولاية "أوتار براديش"، الذين يبدو أنهم أصيبوا بسبب سلالة فيروسية بشكل خاص للمرض.

ومازال 300 طفل على الأقل، يتلقون العلاج في المستشفيات بالمنطقة بسبب المرض.

وتستخدم إدارة المنطقة مختلف الإجراءات لمحاولة السيطرة على البعوض، بما في ذلك إدخال "جامبوسيا" أو ما يعرف بأسماك البعوض، في البرك والآبار بالمنطقة.

وقال سينج إن تلك الأسماك الصغيرة تتغذى على يرقات البعوض ويمكن أن تتناول حوالي مئة يوميا. ويزور مسؤولون أيضا منازل الأفراد، للتأكد من أنه ليس هناك أي مياه راكدة في المنطقة المجاورة.

ويصاحب حمى الضنك، ارتفاعا في درجة الحرارة وصداعا شديدا وآلاما في العضلات والمفاصل وطفحا جلديا.