جنايات سوهاج: الإعدام لفتاة وعامل لقتلهما شخصا وإلقاء جثته بنهر النيل

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة فتاة وعامل بالإعدام شنقا، لقتلهما شخص وإلقاء جثته بنهر النيل، في مركز أخميم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين أحمد ممدوح مرسى، وأحمد أبو القاسم محمد، بأمانة سر ناصر محمد.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من عام 2016 بمركز أخميم، عندما وجهت النيابة لكل من "أ. أ" 21 عاما، و"م. ح" 30 عاما، عامل، تهمة قتل المجني عليه "ع . أ"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن قامت المتهمة الأولى باستدراج المجني عليه إلى منطقة زراعية، وقام المتهم الثاني بتكبيل يديه بحبل وتغمية عينيه وخنقه بواسطة "طرحة" كانت ترتديها المتهمة الأولى، حتى فارق الحياة وألقياه فى نهر النيل، عقب ربط الحبل بحجر أسمنتي كبير.

وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.