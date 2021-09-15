كشفت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، والخبيرة الاقتصادية، سر بكائها خلال مؤتمر تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كانت كلمتها مؤثرة خاصة فيما يتعلق بحديثها عن الرئيس السيسي وتقديرها الكبير لجهوده.

وأضافت أن التقرير كان عادلا بالنسبة لمصر في ظل تقارير خارجية مغلوطة عن الأوضاع في مصر.

وأوضحت أنه ينبغي ترجمة التقارير الحقيقية لكافة اللغات لتوضيح الصورة الحقيقية، مشيرة أن كلمات الرئيس السيسي كانت رائعة اليوم خاصة فيما يتعلق بضيوف مصر ومعاملتهم ما يستدعي الفخر.