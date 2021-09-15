محافظ مطروح يتفقد أعمال الإنارة بمنطقتي السادات والشروق

أجرى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ليلة أمس، جولة تفقدية بعدد من المناطق مرسى مطروح؛ لمتابعة تنفيذ أعمال الإنارة والتيسير على المواطنين.

وتفقد شعيب مناطق حي السادات وشارع 15 بالكيلو 2 وطريق الوادي الممتد بين الكيلو 2 والكيلو 4، وشارع مدخل حي الشروق الموازي لطريق السكة الحديد، والتي تم تحويل كابلات الكهرباء والإنارة من هوائية إلى أرضية بما يعمل على استقرار التيار الكهربي، مع متابعة نقل الأعمدة الهوائية إلى مناطق أخرى؛ لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين بالتجمعات البعيدة.

ووجه بالإسراع في إنهاء أعمال التسوية وعمل شنايش صرف مياه الأمطار بالشوارع المستهدفة بأعمال الرصف، كشارع الإذاعة والإمام مالك وشارع 15 وغيرها، والتنسيق مع الموارد المائية والري بشأن مخرات السيول وإزالة التعديات عليها وعمل الحواجز المناسبة لحجب المياه عن المناطق السكنية، والبدء في إزالة جزء من سور الإذاعة لتوسعة الشارع وتيسير المحاور المرورية، وذلك بعد الانتهاء من تخطيط شارع الإذاعة وإنشاء البلدورات وتحويل الإنارة إلى كابلات أرضية، ومراجعة المحاور المرورية لمدخل الكيلو 4 من شارع الإذاعة مع الطريق الدولي الساحلي.

كما وجه بإعادة تنسيق ميدان مدخل شارع الكيلو 7 الموازي لطريق السكة الحديد، مع توزيع الإنارة المناسبة وإنارة امتداد الشارع في اتجاه مطروح للتيسير على المواطنين.