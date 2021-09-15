تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك وجلسة مطولة مع كارتيرون

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تدريب اللاعبين، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول بالفريق لأفضل مستوى بدني.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير النفي جلسة مطولة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء.

وشهدت الجلسة حديثا خاصا من الفرنسي كارتيرون مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية المراد تنفيذها والعمل عليها خلال المران.

ويواصل الفريق استعداداته لاستئناف مسابقة كأس مصر وانطلاق بطولة الدوري الممتاز.