احتفل أقدم محارب أمريكي سابق بذكرى مولده الـ112، بطريقة صاخبة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.
فبحضور الفرقة المفضلة له، احتفل لورانس بروكس بعيد ميلاده الذي كان صاخبا، حيث جابت السيارات شوارع نيو أورليانز، كما أحيت فرقة The Victory Belles، حفلا موسيقيا بالمناسبة.
بروكس الذي ولد في نوروود بولاية لويزيانا عام 1909، التحق بالجيش عام 1940، ليسرح بعدها من الخدمة في نوفمبر التالي، ليستدعى من جديد للخدمة بعد قصف ميناء بيرل هاربور الذي تلا تسريحه بشهر واحد.
وخدم بروكس في كتيبة المهندسين رقم 91، مساعدًا في بناء الطرق والجسور للحلفاء وعمل في رسم الخرائط، ليتم لاحقا إرساله مع كتيبته إلى أستراليا.
عاد بروكس إلى منزله في عام 1945، بعد تسريحه برتبة جندي من الدرجة الأولى، ليستقر في نيو أورليانز، ويعمل على رافعة شوكية حتى عام 1979 ويتقاعد بعدها، بحسب أرشيف شؤون المحاربين القدامى.
يذكر أن بروكس هو أب لـ5 أبناء من صلبه و5 آخرين من زوجاته، كما لديه 13 حفيدًا و22 ابن حفيد.