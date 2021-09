احتفل أقدم محارب أمريكي سابق بذكرى مولده الـ112، بطريقة صاخبة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

فبحضور الفرقة المفضلة له، احتفل لورانس بروكس بعيد ميلاده الذي كان صاخبا، حيث جابت السيارات شوارع نيو أورليانز، كما أحيت فرقة The Victory Belles، حفلا موسيقيا بالمناسبة.

Lawrence Brooks, the oldest known living World War II veteran, has turned 112. He served in the predominantly African American 91st Engineer Battalion, which was stationed in New Guinea and the Philippines, a statement from the National WWII Museum says. https://t.co/5L7YioRGfD