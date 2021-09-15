احتفل أقدم محارب أمريكي سابق بذكرى مولده الـ112، بطريقة صاخبة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

فبحضور الفرقة المفضلة له، احتفل لورانس بروكس بعيد ميلاده الذي كان صاخبا، حيث جابت السيارات شوارع نيو أورليانز، كما أحيت فرقة The Victory Belles، حفلا موسيقيا بالمناسبة.

Lawrence Brooks, the oldest known living World War II veteran, has turned 112. He served in the predominantly African American 91st Engineer Battalion, which was stationed in New Guinea and the Philippines, a statement from the National WWII Museum says. https://t.co/5L7YioRGfD — Rameek Sims (@rameeksims) September 14, 2021

بروكس الذي ولد في نوروود بولاية لويزيانا عام 1909، التحق بالجيش عام 1940، ليسرح بعدها من الخدمة في نوفمبر التالي، ليستدعى من جديد للخدمة بعد قصف ميناء بيرل هاربور الذي تلا تسريحه بشهر واحد.

وخدم بروكس في كتيبة المهندسين رقم 91، مساعدًا في بناء الطرق والجسور للحلفاء وعمل في رسم الخرائط، ليتم لاحقا إرساله مع كتيبته إلى أستراليا.

عاد بروكس إلى منزله في عام 1945، بعد تسريحه برتبة جندي من الدرجة الأولى، ليستقر في نيو أورليانز، ويعمل على رافعة شوكية حتى عام 1979 ويتقاعد بعدها، بحسب أرشيف شؤون المحاربين القدامى.

يذكر أن بروكس هو أب لـ5 أبناء من صلبه و5 آخرين من زوجاته، كما لديه 13 حفيدًا و22 ابن حفيد.