زاخاروفا: روسيا تبذل قصارى جهدها لتخفيف حدة التوترات بين أذربيجان وأرمينيا

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن بلادها تبذل قصارى جهدها لتخفيف حدة التوترات بين أذربيجان وأرمينيا.

وأوضحت زاخاروفا -في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "نتوقع أن تكون هذه القضية في دائرة الضوء خلال الاجتماع بين رئيسي روسيا وأذربيجان فلاديمير بوتين وإلهام علييف"، المقرر عقده على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المُقام حاليا سمرقند.

وأضافت الدبلوماسية الروسية أن التصعيد الأخير في المنطقة نوقش عبر محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.