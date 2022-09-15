طبيب الزمالك وشيف خاص يسبقان بعثة الفريق إلى الكاميرون

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سافر محمد أسامة، طبيب ناجي الزمالك ومساعده إبراهيم عنبه، بالإضافة إلى إبراهيم زراع إداري الفريق، وشريف صبري الشيف الخاص بالبعثة، إلى الكاميرون وتحديدا ياوندي، قبل يوم من سفر البعثة لمواجهة إيلكيت سبورت التشادي.

الزمالك يواجه إيليكت سبورت التشادي يوم الأحد المقبل في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب للدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء سفر الجهاز الطبي والإداري إلى الكاميرون قبل البعثة ب24 ساعة، حتى يتم تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بالفريق.

كما أجرى لاعبو الزمالك والجهاز الفني، مسحة طبية خلال الساعات الماضية، قبل السفر إلى الكاميرون، صباح غد الجمعة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، سفر بعثة الفريق الكروي، على متن طائرة خاصة، وذلك لتوفير سبل الراحة للاعبين.