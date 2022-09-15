مصطفى محمد على رأس قائمة نانت لمباراة كارباغ اغدام بالدوري الأوروبي

يحل نانت الفرنسي ضيفًا على كارباغ اغدام، اليوم الخميس، على ستاد توفيق باكهراموف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ونجح نانت في تحقيق أول ثلاث نقاط في المجموعة بفضل مهاجمه مصطفى محمد الذي قاد الفريق لتحقيق فوز هام على أولمبياكوس بهدف دون رد سجله النجم المصري.

ليواصل مصطفى محمد تألقه مع نانت منذ انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من جالاتا سراي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 250 ألف يورو مع وجود بند بأحقية الشراء الغير إلزامي مقابل مليون و 650 ألف يورو.

وتواجد مصطفى محمد على رأس قائمة نانت التي أعلنها أنطوان كومبواري، المدير الفني للفريق الفرنسي، استعدادًا لمباراة كارباغ اغدام والتي جاءت على النحو التالي: