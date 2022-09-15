مصادر دبلوماسية تتوقع حضور نائب الرئيس الصيني جنازة الملكة إليزابيث

ذكرت مصادر دبلوماسية صينية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يحضر وانج كيشان، نائب الرئيس الصيني، الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لصحيفة "ساوث شينا مورنينج بوست"، الصينية بحسب ما أوردته عبر موقعها الإلكتروني، إنه "من المتوقع أن يصل وانج، إلى العاصمة البريطانية يوم الأحد المقبل قبل يوم من الجنازة".

وصرح نائب الرئيس الصيني وانج كيشان، في وقت سابق، بأن "الملكة إليزابيث الثانية كانت قوة دافعة ومساهمة في تطوير العلاقات الصينية البريطانية".

وأضاف أنها "كانت أول ملكة بريطانية تزور الصين واستقبلت العديد من القادة الصينيين في المملكة المتحدة".

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس، أن الصين تدرس بجدية إرسال وفد رفيع المستوى إلى جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، من بين قادة العالم الذين قدموا تعازيهم في وفاة الملكة، بالإضافة إلى إرساله تهنئة إلى العاهل البريطاني الملك تشارلز، قائلا إنه مستعد للعمل معه لزيادة التفاهم والصداقة بين البلدين.