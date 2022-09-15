 الجيش الصومالي: مقتل 18 إرهابيا من مليشيا الشباب بمحافظة هيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الصومالي: مقتل 18 إرهابيا من مليشيا الشباب بمحافظة هيران

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 12:03 م | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 12:03 م

أعلن قائد الجيش الصومالي العميد أذوا يوسف راغي، مقتل نحو 18 عنصرا إرهابيا من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال عمليات عسكرية يجريها الجيش الصومالي في منطقة "بوق اقبلي" التابعة لمحافظة هيران وسط البلاد.

وقال قائد الجيش، في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، إن الجيش الصومالي نجح خلال العملية الأمنية في قتل 18 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية الليلة الماضية.

كما ضبطت القوات المسلحة عددا من الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين، بالإضافة إلى تدمير جميع القواعد التابعة للعدو الإرهابي في تلك المنطقة.

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