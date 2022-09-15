وزير التعليم يجري حركة تغييرات بين مديري ووكلاء المديريات التعليمية

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أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حركة تغييرات موسعة بين مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

قرر حجازي تجديد الثقة في كل من:

- محمد عطية مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

- أشرف سلومة مديرا لمديرية تعليم الجيزة.

- سمية الخطيب وكيلا لمديرية التعليم بالجيزة.

- طه عجلان مديرا للتربية والتعليم في الإسماعيلية.

- عمرو شحاته مديرا للتربية والتعليم بمرسى مطروح.

- نادية فتحي وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

- محمد رمضان وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

وأضاف حجازي أنه تم تكليف كل من:

_ الدكتورة هالة عبدالسلام مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

_ ناصر شعبان مديرا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية

_ بكساوي مصطفى وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة

_ حمدي السيد مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمنيا

_ ريحاب عريقات وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم

_ هاني عنتر وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

_ سماح إبراهيم مديرا لمديريةالتربيةوالتعليم بالقليوبية.

_ سعيد ندا إبراهيم وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

_ عبدالعزیز حسن زنار مديرا لمديرية التربية والتعليم في أسيوط.

_ إسماعیل جاتو وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمرسى مطروح

_ الدكتورة أماني قرني مدير لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

_ عربي أبو زيد مديرا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

_ محمود زكريا مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

_ طارق محمد سعد الدين هشهش وكيلا لمديرية التربية والتعليم في المنوفية.

_ محمد الرشيدي مديرا لمديرية التربية والتعليم بالشرقية

_ صبري خالد مديرا للتربية والتعليم بالأقصر

_ محمد السيد مديرا للتربية والتعليم بمحافظة قنا

_ ياسر محمود مديرا للتربية والتعليم بمحافظة سوهاج .

_ علي عبدالرؤوف مدير مديريةالتربية والتعليم بدمياط .

_ عبدالعليم جمعه وكيلا لمديرية التربية والتعليم بدمياط .

_ صلاح سيد مديرا للمجمع التعليمي بالإسماعيلية

- محمد عبدالتواب مديرا لمديرية التربية والتعليم ببني سويف

- الدكتور ياسر عمارة وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالسويس

- حمزة أمين رضوان محمد مديرا لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء