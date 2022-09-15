وزير التعليم يجري حركة تغييرات بين مديري ووكلاء المديريات التعليمية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حركة تغييرات موسعة بين مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
قرر حجازي تجديد الثقة في كل من:
- محمد عطية مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
- أشرف سلومة مديرا لمديرية تعليم الجيزة.
- سمية الخطيب وكيلا لمديرية التعليم بالجيزة.
- طه عجلان مديرا للتربية والتعليم في الإسماعيلية.
- عمرو شحاته مديرا للتربية والتعليم بمرسى مطروح.
- نادية فتحي وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
- محمد رمضان وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.
وأضاف حجازي أنه تم تكليف كل من:
_ الدكتورة هالة عبدالسلام مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.
_ ناصر شعبان مديرا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية
_ بكساوي مصطفى وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة
_ حمدي السيد مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمنيا
_ ريحاب عريقات وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم
_ هاني عنتر وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.
_ سماح إبراهيم مديرا لمديريةالتربيةوالتعليم بالقليوبية.
_ سعيد ندا إبراهيم وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.
_ عبدالعزیز حسن زنار مديرا لمديرية التربية والتعليم في أسيوط.
_ إسماعیل جاتو وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمرسى مطروح
_ الدكتورة أماني قرني مدير لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.
_ عربي أبو زيد مديرا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
_ محمود زكريا مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.
_ طارق محمد سعد الدين هشهش وكيلا لمديرية التربية والتعليم في المنوفية.
_ محمد الرشيدي مديرا لمديرية التربية والتعليم بالشرقية
_ صبري خالد مديرا للتربية والتعليم بالأقصر
_ محمد السيد مديرا للتربية والتعليم بمحافظة قنا
_ ياسر محمود مديرا للتربية والتعليم بمحافظة سوهاج .
_ علي عبدالرؤوف مدير مديريةالتربية والتعليم بدمياط .
_ عبدالعليم جمعه وكيلا لمديرية التربية والتعليم بدمياط .
_ صلاح سيد مديرا للمجمع التعليمي بالإسماعيلية
- محمد عبدالتواب مديرا لمديرية التربية والتعليم ببني سويف
- الدكتور ياسر عمارة وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالسويس
- حمزة أمين رضوان محمد مديرا لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء