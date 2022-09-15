الرئيس الصيني يصل إلى مدينة سمرقند لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مدينة سمرقند الأوزبكية لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

واستقبل الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف الرئيس الصيني شخصيا في مطار سمرقند مساء الأربعاء، حيث أشاد شي "بالشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتمثل زيارة الرئيس الصيني إلى أوزبكستان أول رحلة له إلى الخارج منذ أكثر من عامين ونصف العام. ومن المتوقع أن يلتقي اليوم الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى منذ غزو أوكرانيا.

وقال مسؤولون روس إن الاجتماع، الذي سيعقد على هامش القمة، سيناقش الحرب في أوكرانيا. وسبق للصين أن أعربت عن دعمها لبوتين وألقت باللوم في الحرب على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بدلا من ذلك.

كما سيحضر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذا الحدث، الذي يعد أول قمة شخصية لقادة منظمة شنغهاي للتعاون منذ عام 2019.

ومن المتوقع عقد عدة اجتماعات ثنائية، وكذلك قبول إيران في الكتلة السياسية والتجارية والأمنية الأوراسية.

والأعضاء الحاليون في المنظمة هم الصين وروسيا والهند وكازاخستان وقيرغزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وتحظى إيران حتى الآن بصفة مراقب، وكذلك بيلاروس ومنغوليا. وتعتبر أرمينيا وأذربيجان وتركيا وسريلانكا وكمبوديا ونيبال دولا شريكة لمنظمة شنغهاي للتعاون.