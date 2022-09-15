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أكد شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي، اقتراب لاعب خط الوسط مصطفى شلبي من الانضمام إلى الأهلي، موضحا مصير البرتغالي فييرا من الاستمرار بقيادة الفريق.

وقال أبو الغيط في تصريحات تلفزيونية: «لجنة الكرة بالنادي عقدت اجتماعَا الأربعاء لحسم مصير بعض الأمور الفنية، سيتم الإعلان عن قرارات مهمة غدًا الخميس على رأسها حسم مصير الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورفان فييرا»

وواصل: «مصطفى شلبي نجم إنبي اقترب بالفعل من الرحيل إلى النادي الأهلي، يتبقى بعد الأمور المالي التي يتم الاتفاق عليها حاليا قبل الإعلان عن الصفقة».

وأوضح: «حارس المرمى محمود جاد لديه عدة عروض من أندية بالدوري الممتاز، وليس من ضمنها الأهلي، ونسعى لتسويقه بما يتناسب مع النادي واللاعب أيضا».

وأتم: «خلال ساعات سنعلن عن كل الأمور التي تتعلق بملف كرة القدم، سواء بالراحلين أو الصفقات الجديدة».