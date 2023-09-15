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اليوم.. الأهلي في مهمة صعبة أمام اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 3:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 3:04 ص

يواجه فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

ويحتضن ملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية، المواجهة المرتقبة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، والتي ستنطلق في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويخوض الأهلي مباراة كأس السوبر الإفريقي مساء اليوم، بصفته بطلاً لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2022 - 2023، بعد فوزه على نظيره الوداد المغربي في المباراة النهائية، والتي أقيمت في شهر يونيو الماضي.

فيما سيلعب الفريق الجزائري مباراة كأس السوبر الإفريقي مساء اليوم، بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المنصرم، بعد فوزه على نظيره يانج أفريكانز التنزاني.

ويرغب الفريق الأحمر في تحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه، فيما يريد اتحاد العاصمة التتويج باللقب القاري للمرة الأولى.


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