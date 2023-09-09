إضراب عمال مصانع سيارات في أمريكا بسبب خلافات حول شأن الرواتب والأمن الوظيفي

أعلنت نقابة "يونايتد أوتو وركرز" لعمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة تنظيم إضراب في مصانع تابعة لثلاث شركات سيارات كبرى بالبلاد، مما ينذر بمواجهة طويلة ومكلفة وسط خلاف بين الطرفين بشان الرواتب والأمن الوظيفي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بعد انقضاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق بحلول منتصف الليلة الماضية، بدأ العمال الإضراب في مصنع شركة فورد بولاية ميتشجن، الذي ينتج السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات برونكو، ومصنع شركة جنرال موتورز في ميسوري، الذي ينتج سيارة النقل الخفيف شيفي كولورادو، وكذلك مصنع شركة ستيلاناتيس في توليدو، الذي ينتج السيارة الجيب رانجلر.

ونقلت بلومبرج عن شون فاين، رئيس نقابة "يونايتد أوتو وركرز"، قوله في ساعة متأخرة مساء أمس الخميس: "الليلة، ولأول مرة في تاريخنا، سوف ننظم إضرابا بالشركات الثلاث الكبرى في آن واحد"، مضيفا: "هذه الاستراتيجية سوف تجعل الشركات في حالة تكهن، وسوف تعطي مفاوضينا أقصى درجة من النفوذ والمرونة خلال المفاوضات".

واستطرد: "إذا ما احتجنا للتحرك بشكل شامل، فإن كافة الخيارات مطروحة على المائدة".

وتقول بلومبرج إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى خفض انتاج السيارات المربحة بشكل منهجي، مع الحد من تأثير الإضراب على صندوق الإضرابات الخاص بالنقابة. وأكدت النقابة أنها قد تمدد الإضراب إلى مواقع جديدة حسب سير المفاوضات.