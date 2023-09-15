خسارة النادي الرياضي القسنطيني ووفاق سطيف في افتتاح الدوري الجزائري

سقط النادي الرياضي القسنطيني وصيف النسخة الماضية أمام مضيفه مولودية البيض بهدف نظيف اليوم الجمعة، في الجولة الافتتاحية من الدوري الجزائري، التي شهدت هزيمة وفاق سطيف.

سجل أحمد غنام، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 41، ليقود فريقه مولودية البيض الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، إلى فوزه الأول بالموسم الجديد.

وفي مباراة أخرى، تغلب اتحاد خنشلة على ضيفه وفاق سطيف بهدف وحيد حمل توقيع أسامة قدور، في الدقيقة 61.

وفي وقت لاحق من اليوم، يلتقي جمعية أولمبي الشلف حامل لقب كأس الجزائر مع ضيفه مولودية وهران، في حين يواجه مولودية الجزائر ضيفه وجاره نجم بن عكنون الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء غدا السبت.

وفي نفس اليوم يلتقي نجم شباب مقرة مع ضيفه شبيبة القبائل. وتقام مباراة شبيبة الساورة مع اتحاد بسكرة بعد غد الأحد، بينما تأجلت مباراة نادي بارادو مع اتحاد الجزائر إلى 27 سبتمبر المقبل.

كما تقرر ان تقام مواجهة الاتحاد السوفي الصاعد الجديد مع ضيفه شباب بلوزداد حامل اللقب يوم الرابع من أكتوبر المقبل، في ختام الجولة الأولى.