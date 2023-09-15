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بوتين يدافع عن التعاون مع كوريا الشمالية

موسكو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 4:36 م | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 4:36 م
دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعاون بلاده مع كوريا الشمالية، وأصر على أن هذا لا يمثل أي تهديد لأي شخص، وذلك خلال لقاء نظيره البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود اليوم الجمعة.

وتابع أن موسكو لم تنتهك أي عقوبات دولية فرضت على كوريا الشمالية الخاضعة لحظر من الأمم المتحدة بسبب برامجها الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

واتفق بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يوم الأربعاء، على تحقيق تعاون أوثق بين بلديهما، وسط مخاوف في الغرب أن تقدم كوريا الشمالية الذخيرة لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا. ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التوصل لأي صفقة عسكرية بين القائدين.

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