مصرع شخصين وإصابة 25 آخرين جراء أمطار غزيرة اجتاحت مدينة سبها الليبية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 25 آخرون، جراء أمطار غزيرة اجتاحت مدينة سبها في أقصى جنوب ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المجلس البلدي في المدينة قوله: "ارتفاع حالات الوفاة إلى حالتين، وعدد الحالات المصابة إلى 25 حالة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة وتسببت في انهيار عدة منازل وغمر أحياء أخرى بالمياه.

وتسببت غزارة الأمطار في مدينة سبها بارتفاع منسوب المياه، مما أدى إلى غرق بعض المنازل في منطقة حي الناصرية والثانية، وكذلك انقطاع الكهرباء عن بعد المناطق والأحياء، بعد أن غمرت المياه محطات الكهرباء فيها.

وكانت سيول وفيضانات غير مسبوقة ضربت "درنة" شرقي ليبيا في سبتمبر من العام الماضي، خلفت آلاف الضحايا وتسببت بتدمير المباني والممتلكات، في وقت أعلنت فيه السلطات الليبية جميع البلديات التي تعرضت للسيول "مناطق منكوبة".