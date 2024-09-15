حازم فتوح: بنود بسيطة عطلت انتقال زيزو لـ نيوم السعودي

أكد حازم فتوح، وكيل أعمال اللاعبين، أنه يرتبط بعلاقة جيدة بنادي نيوم السعودي، وكان هناك بحث عن لاعب أجنبي في الخط الأمامي.

أضاف حازم فتوح في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة "النهار":" تم عرض أحمد مصطفى زيزو على النادي، وتم تكليفي بالتفاوض مع اللاعب ووالده".

تابع:" كان الهدف من ضم زيزو هو مشروع عملاق خاص بنادي نيوم السعودي على مدار السنوات المقبلة، ولديه خطة لتنفيذ أهدافه، وزيزو كان أهم ما فيه المشروع، وكان من الوارد أن يكون أكثر من مجال للتعاون مع الزمالك حال الموافقة".

أوضح:" تواصلت مع والد اللاعب وتم شرح المشروع له، وهو شخص مُلم بكل شئ ولا يقل كفاءة عن أي وكيل لاعبين، ووافق على المشروع ولكنه وضع موافقة الزمالك أولوية قبل أي شئ".

أشار حازم فتوح:"تم فتح الأمر مع نادي الزمالك من أجل الاستفسار عن إمكانية التخلي عن خدمات اللاعب والرقم المطلوب للموافقة، واستفسروا عن المبلغ المعروض وكان هناك مفاوضات وقتها للتجديد".

واصل:" العقد الذي وصل لـ زيزو كان سيكون هو الأضخم في تاريخ الكرة المصرية واللاعب، وكان يتخطى فوق الـ5 ملايين دولار، وفي النهاية الزمالك طلب المبلغ الذي يريده وكل طلبات النادي الأبيض، نادي نيوم وافق عليها وكان هناك بعض البنود البسيطة التي كان يوجد بها الخلاف".

أكمل حازم فتوح:" تم حسم الأمور مع زيزو ولكنه كان يفكر في جمهور الزمالك وحسين لبيب كان يستعد لصياغة العقود لعرضها على مجلس الإدارة قبل الموافقة على رحيله، وتم معرفة العرض عبر وسائل الإعلام عقب تجميده".

أتم:" بعض البنود التي لا تتماشى مع الاتحاد السعودي وهي كانت سبب الخلاف، وكان هناك صيغة قانونية في العقد تمنعه من العودة إلى الأهلي بناءً على رغبة الزمالك، وبعد الخلاف على بعض البنود تم الاتفاق على سحب العرض".