جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه من اليمن

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اعتراض صاروخ باليستي، تم إطلاقه على إسرائيل من اليمن، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ سطح- سطح، تم إطلاقه من الشرق وسقط في منطقة مفتوحة. وفي وقت سابق من الصباح، دوت صافرات الإنذار، وسط البلاد.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن أصوات الانفجارات، التي تم سماعها في الساعات الأولى من صباح اليوم، كانت بسبب اعتراض الصاروخ.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، قد أعلنت أوائل هذا الشهر، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.