صحة مطروح: إحالة الطاقم الإداري لمستشفى مرسى مطروح العام إلى التحقيق

قرر الدكتور حازم مباشر، وكيل مديرية الصحة بمطروح، إحالة القيادات الإشرافية بمستشفى مطروح العام ومسئول دفتر الحضور والانصراف، إلى التحقيق لعدم تواجد دفتر الحضور والانصراف وضعف إشرافهم على الإجراءات التنظيمية.

وتم تكليف مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، لمراجعة مدى استحقاقهم لحوافز الإشراف والقيادة من عدمه، مع تكليف الإدارات الفنية بالديوان بإعادة تقييم الفرق الطبية والإشرافية في التخصصات النوعية غير العلاجية.

جاء ذلك خلال المرور المفاجئ على مستشفى مطروح العام للتأكد من سير العمل على النحو الأمثل وتواجد الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة وتقديم الخدمات بشكل لائق.

واستهل وكيل وزارة مديرية مطروح، جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، مرورا على العناية المركزة والحضانة والعمليات وأقسام الداخلي وقسم الغسيل الكلوي والعزل وتلاحظ عدم تواجد عدد من الأطباء بمكان عملهم أثناء المرور، وسوء توزيع أعضاء هيئة التمريض على الأقسام.