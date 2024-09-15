كييف تصد هجمات بطائرات مسيرة روسية

أطلقت روسيا مجددا هجمات بطائرات مسيرة في وقت متأخر من الليل على أهداف عبر أوكرانيا، حيث نشرت حوالي 70 طائرة مسيرة، وفقا لما ذكره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تليجرام اليوم السبت.

وكانت المناطق المستهدفة تشمل تشيركاسي وزيتومير وفينيتسيا وأوديسا وسومي ودنيبروبتروفسك وبولتافا وخيرسون وخاركيف ودونيتسك بالإضافة إلى منطقة كييف الكبرى، ومعظمها تم التصدي لها، حسب قوله.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنها أسقطت 72 من أصل 76 طائرة مسيرة روسية أُطلقت في الليل، دون تقديم تفاصيل حول الأضرار أو الضحايا المحتملين.



وتم تسجيل أضرار كبيرة بشكل رئيسي في أوديسا بمنطقة البحر الأسود .



وفي ضاحية من العاصمة الإقليمية، تضررت عدة مبان، بما في ذلك مبنى سكني، بسبب الحطام الناتج عن الطائرات المسيرة، وفقا لما كتبه الحاكم العسكري أوليه كيبير على تليجرام.

وفي منطقة إزمايل، وهي مركز لشحن الحبوب، تضررت المباني التخزينية. كما تعرضت شركة محلية لأضرار من الحطام المتساقط في كييف، لكن لم يندلع حريق، وفقا لما ذكره عمدة المدينة فيتالي كليتشكو.





