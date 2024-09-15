الهولندي برينت يزامل تريزيجيه في الريان القطري

أعلن نادي الريان القطري، مساء اليوم الأحد، تعاقده مع المدافع الهولندي جوشوا برينت بعقد يمتد لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المقرر أن يواجه فريق الريان نظيره الهلال السعودي، يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الريان على منصة «إكس»، مساء اليوم الأحد: «الظهير الهولندي جوشوا برينت ،يدعم صفوف الرهيب لمدة موسم واحد».

وسينضم برينت إلى كتيبة المحترفين في فريق الريان القطري، والتي تضم كل من، محمود تريزيجيه، أشرف بنشرقي، الحارس البرازيلي باولو فيكتور، المدافع الإسباني دافيد جارسيا والبلجيكي روبين دو سارت، إلى جانب البرازيليين روجر غديش وتياجو مينديز.