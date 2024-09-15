ميسي يشكو من عقبة في ميامي بعد عودته للملاعب

تحدث الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن عودته للملاعب مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة، ونجاحه في قيادة فريقه إنتر ميامي للفوز على فريق على فيلادلفيا يونيون بنتيجة 3-1، على ملعب تشيس فى اللقاء الذي جمعهما فجر الأحد، بـ الدوري الأمريكي.

ونجح بطل العالم ميسي في تسجيل هدفين وصناعة الهدف الثالث الذي احرزه زميله الأوروجوياني لويس سواريز.

وعاد ميسي للمشاركة في المباريات بعد غيابه لمدة شهرين بسبب الإصابة التي كان تعرض لها مع منتخب الأرجنتيني بنهائي بطولة كوبا أمريكا والتي توج بها راقصي التانجو بشهر يوليو الماضي.

صرح ميسي بعد نهاية المباراة تلفزيونيًا قائلا:" كنت متشوقًا للعودة واللعب مجددًا، الإصابة أبعدتني لفترة طويلة، وتدريجيًا عدت للتدريبات وشاركت بعد أن شعرت بالتحسن وشفائي من الإصابة".

أضاف:" الحقيقة هي أنني كنت متعبًا قليلًا خلال المباراة وتأثرت كثيرًا بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في ميامي".

أكمل:" الفوز جعلنا نرتقي لصدارة الدوري بفارق كبير وهذا ما نستحقه، ونأمل في أن نتمكن من إنهاء المسابقة ونحن على القمة".

أتم:" لم نكن محظوطين هذا العام بسبب كثرة الإصابات بصفوف الفريق دائما نعاني من الغيابات ولكننا نجحنا في تجاوز كل ذلك".

ورفع فريق انتر ميامي رصيده للنقطة 62 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي، بعد 19 فوزا و5 تعادلات و4 هزائم، فيما تجمد رصيد فيلادلفيا عند النقطة 30 في المركز الـ 11.