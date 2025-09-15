مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة بشأن الغارة الإسرائيلية على قطر غدا

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الاثنين، عن عقد جلسة نقاش طارئة غداً الثلاثاء حول الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في قطر الأسبوع الماضي، وأثار انتقادات دولية واسعة.

وأوضحت أمانة المجلس أن الجلسة ستعقد في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي "09:00 بتوقيت جرينتش" بناء على طلب تقدمت به باكستان والكويت، وذلك ضمن دورة الانعقاد المستمرة للمجلس.

وأضافت الأمانة عبر منشور على منصة "إكس" أن الطلب المقدم دعا إلى نقاش بشأن "العدوان العسكري الأخير الذي شنته إسرائيل ضد دولة قطر في 9 سبتمبر 2025".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شن هجوماً في الدوحة استهدف قادة من حركة حماس الثلاثاء الماضي، غير أن الحركة أعلنت فشل العملية.

وتتيح جلسات النقاش الطارئة للدول الأعضاء الإدلاء ببيانات رسمية وطرح قرارات محتملة.