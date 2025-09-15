 أوكرانيا: مقتل شخصين إثر انفجار قنبلة يدوية في شقة بكييف - بوابة الشروق
الإثنين 15 سبتمبر 2025 11:26 م القاهرة
أوكرانيا: مقتل شخصين إثر انفجار قنبلة يدوية في شقة بكييف

كييف (د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 11:12 م | آخر تحديث: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 11:12 م

قتل رجلان إثر انفجار قنبلة يدوية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلنت شرطة كييف اليوم الاثنين، أن رجلا ثالثا أصيب في الانفجار الذي وقع في مبنى سكني.

ويتم التحقيق في الظروف الدقيقة للانفجار، حيث لم يتم الكشف عما إذا كان نتيجة لحادث أم نزاع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجال الثلاثة كانوا يشربون مشروبات كحولية في الشقة.

كما قتل رجل في انفجار في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا.

ووفقا لتقارير الشرطة الأولية، انفجرت قنبلة يدوية في شقة في منزل تقطنه عدة أسر. ولم تتعرض زوجة الرجل وأحد معارفه اللذان كانا أيضا أيضا في الشقة لأي إصابات.


