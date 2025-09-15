عقد وفد من البرلمان التركي يضم 30 عضوا من مختلف الأحزاب، برفقة نائب وزير الخارجية التركي والسفير التركي في القاهرة، اجتماعات برلمانية رفيعة المستوى في مجلسي النواب والشيوخ المصريين.

وبحسب بيان لسفارة تركيا بالقاهرة، التقى الوفد، كريم درويش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والدكتور حازم عمر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.

و زار وفد البرلمان التركي، الذي يعد الأكبر في التاريخ، معبر رفح الحدودي تضامنًا مع أهالي غزة.

وترأس حسن بصري يالتشين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لشؤون حقوق الإنسان، الوفد البرلماني، برفقة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، والسفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن. حيث غادر الوفد القاهرة متوجهًا إلى معبر رفح الحدودي.

وأجرى الجانبان في مطار العريش محادثات حول الوضع في غزة، وجهود مصر المتعلقة بوقف إطلاق النار وجهود المساعدات الإنسانية، والتعاون الوثيق بين تركيا ومصر في هذا الصدد.

وشدد الوفد على ضرورة وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وفتح إسرائيل للمعبر الحدودي لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، والقضاء على المجاعة، ووقف المجازر والإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة. كما تقدم الوفد بالشكر الى السلطات المصرية على تعاونها ودعمها لإتمام هذه الزيارة.

من جانبه، شكر السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة معربا عن تقديره العميق لجهوده في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

جدير بالذكر أن زيارة هذا الوفد تعد أكبر زيارة لوفد برلماني تركي إلى مصر في التاريخ.



