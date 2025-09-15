130 مليون دولار دعم أمريكي جديد لـ قسد بانتظار موافقة مجلس الشيوخ

- واشنطن تخصص سنويا مبلغا ماليا لتنظيم قسد، بحجة مواصلة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي

ينتظر مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026، والمتضمن تخصيص 130 مليون دولار من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لتنظيم قسد الذي يشكّل عناصر تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي عموده الفقري في سوريا، التصويت في مجلس الشيوخ.

وحسب مراسل الأناضول، لا يزال مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في 10 سبتمبر الجاري بأغلبية 231 صوتا مقابل 196 صوتا رافضا، قيد النقاش في لجان مجلس الشيوخ المعنية.

وتخصص الولايات المتحدة الأمريكية، مبلغا ماليا لتنظيم قسد سنويا، بحجة مواصلة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

ويشمل الدعم المقترح للعام 2026، مبلغا قدره 65 مليون دولار لدفع رواتب عناصر التنظيم و15.6 مليون دولار للتدريب والتسليح و32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي.

كما يتضمن تخصيص 15.3 مليون دولار لصيانة المركبات والمنشآت و 1.5 مليون دولار لخدمات أخرى متعلقة بالعمليات.

ومن المقرر أن يُعرض مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني على التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي في موعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري، بعد انتهاء المناقشات داخل اللجان المختصة.

يذكر أن المبلغ الذي خصصته وزارة الدفاع الأمريكية لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي لعام 2025، بلغ نحو 147 مليون دولار، وفي عام 2024 حوالي 156 مليون دولار.