مكتب إعلام غزة الحكومي ينفي مزاعم إسرائيلية حول مغادرة قيادات فلسطينية للقطاع

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من حملات تضليل ممنهجة يقودها الاحتلال عبر وحدة 8200 المتخصصة في التجسس والحرب الإلكترونية ونشر الشائعات، وآخرها مزاعم كاذبة حول سفر قيادات فلسطينية من قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان أوردته قناة الأقصى، اليوم الاثنين، إن هذه الرواية عارية تمامًا عن الصحة، موضحًا أن الاحتلال يوظّف أفرادًا وشبكات وأدوات مجنّدين ومساندين للسردية الإسرائيلية يساعدون الاحتلال في بث الأكاذيب ضمن حربه النفسية والإعلامية على الشعب الفلسطيني.

ودعا المكتب أبناء الشعب الفلسطيني خاصة والشعوب العربية كافة، إلى الحذر من الانجرار خلف هذه السرديات الإسرائيلية الزائفة أو ترديدها دون وعي وإدراك، لما تمثّله من خدمة مباشرة لأهداف الاحتلال.

وكان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني إسماعيل الأشقر، وعميد عائلة المدهون في الداخل والخارج محمد المدهون، قد نفيا بشكل قاطع المزاعم التي نشرها ما يُسمى بـ"المنسق الإسرائيلي" حول تقدمهما أو أي من أفراد عائلتيهما بطلبات لمغادرة قطاع غزة.

وقال الأشقر، في بيان، إنه مقيم خارج البلاد منذ أربع سنوات بهدف العلاج، مؤكدًا أن لا أحد من أفراد عائلته في غزة تقدّم بأي طلب للسفر، مشددًا على ثبات عائلته وأبناء الشعب الفلسطيني في أرضهم رغم كل الظروف والتحديات.

من جهته، أكد المدهون أن ما ورد هو أكاذيب ضمن الحرب النفسية ومحاولات الاحتلال البائسة للنيل من ثقة الشعب الفلسطيني بنُخَبه ورموزه المجتمعية.

وشدد على أن أسرته باقية في غزة بجوار قبور ثلاثة من أبنائه الذين ارتقوا شهداء في العدوان، وأنها لن تغادر أرضها مهما اشتد الحصار أو تعاظمت التضحيات.