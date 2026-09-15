ميرتس يدعو الشباب في بلاده إلى الدفاع عن النظام الأساسي الديمقراطي

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الشباب إلى الدفاع عن النظام الأساسي الديمقراطي.

وخلال استقباله الفائزات والفائزين في المسابقة الاتحادية لهذا العام "شباب يبحثون"، قال ميرتس اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن ديمقراطيتنا تتعرض لضغوط قوية لم تشهد مثلها خلال العقود الماضية". وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن الديمقراطية تحتاج، في ظل هذه التحديات تحديدًا، إلى أشخاص يدافعون عنها بنشاط.

وحث المستشار الشباب على الانخراط في الأحزاب السياسية أو العمل التطوعي، وذكر من بين الأمثلة على ذلك فرق الإطفاء والصليب الأحمر. وقال ميرتس: "الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين، فبدون وجود ديمقراطيين لن تبقى الديمقراطية على قيد الحياة".

وفي الوقت نفسه، دعا ميرتس إلى التحلي بمزيد من التفاؤل، وقال إن المشاركات والمشاركين في مسابقة "شباب يبحثون" يمثلون، بما لديهم من أفكار وإبداع ومثابرة، قدوة لطلبة المدارس الآخرين. وأضاف ميرتس عن المشاركين في المسابقة إنهم" يشيعون قدرًا هائلًا من التفاؤل"، لافتا إلى أن هذا هو ما تفتقر إليه ألمانيا في الوقت الراهن، وعقب: "إننا نعيش في حالة مفرطة من السوداوية".

وأعرب ميرتس عن قناعته بأن ألمانيا قادرة على التغلب على التحديات الراهنة، وقال مخاطبًا الشباب المشاركين في المسابقة: "أعتقد أنني ما كنت لأتولى هذا المنصب هنا لو لم أكن مقتنعًا تمامًا بتحقيق ذلك. لكنني لا أستطيع القيام بذلك بمفردي، وأنا بحاجة قبل كل شيء إلى جيل الشباب من أجل ذلك. وأنتم تمثلون هذا الجيل".