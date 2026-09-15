تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، في الخامسة من مساء الجمعة المقبل الموافق، حفل توقيع ومناقشة رواية «جئت إليك من هناك» للكاتبة داليا مهدي، والصادرة عن دار بيت الحكمة، وتناقشها الكاتبة والدكتورة شيرين سامي.

وتقدم رواية «جئت إليك من هناك» حكاية مفعمة بالعاطفة والجمال، من خلال سبع رسائل لم ترسل، كتبتها «داليدا» إلى أبيها بعد سنوات من القطيعة؛ لتكشف عبرها عن الفجوات النفسية التي نشأت في علاقتهما.

وتنطلق أحداث الرواية من دعوة مفاجئة من الأب، تدفع داليدا إلى خوض رحلة إلى الولايات المتحدة للقاء والدها، وخلال الرحلة تتكشف اضطرابات أحلامها وأحزانها وجمودها النفسي ومعاناتها مع الأرق.

وتبدأ جسور التقارب بين الأب وابنته في الامتداد تدريجيا، في محاولة لوصل العلاقة المبتورة، لتتحول داليدا من مجرد انعكاس مشوه لخذلان أبيها إلى تجسيد حي للمصالحة مع ذاتها ومعه.

وتصبح الرواية في جوهرها حكاية عن الصلح الأخير مع نفوسنا التائهة، ومع آبائنا، ومع عالم أنهكته الخسارات.