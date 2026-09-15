أسدل الستار، على فعاليات المعرضين الاستعاديين البارزين للفنانتين القديرتين رعاية الله حلمي وعطية حلمي، والذي أقيمت فعالياتهما بين قاعتي "حامد ندا" و"ضي الزمالك". شهد حفل الختام حضوراً كبيراً، وكان أبرزهم الدكتور عماد الدين أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، الذي حرص على تفقد الأعمال الفنية الختامية، خاصة لمعرض والدته الفنانة الراحلة رعاية الله حلمي.

كما تواجد كل من الفنانة علياء عمرو والفنان القطري يوسف أحمد، الذي قام بجولة موسعة داخل أروقة القاعة، مطلعاً عن قرب على التجربة الجمالية والمعروضات البصرية المتنوعة، وقد امتدت محطات الزيارة لتشمل تفقد ورشة فن الجرافيك الخاصة بالفنان الراحل حسن غانم، والتي أقيمت بالتزامن تحت إشراف الفنان صلاح المليجي، حيث استعرض الضيوف تفاصيل الأساليب التقنية المتبعة وأعمال المشاركين التي عكست عمق مدرسة الجرافيك المصرية وأصالتها.

وعبر الحضو عن تقديرهم العميق لحجم الجهد المؤسسي والفني المبذول من قبل إدارة جاليري "ضي" في خروج هذا الحدث بهذا القدر من الاحترافية، مؤكدين أن المعرضين لم يكونا مجرد نافذة عرض تقليدية، بل تحولا إلى ملتقى فكري وثقافي نابض بالحياة، جسد ثراء الحركة التشكيلية المصرية والعربية، وأكد مجدداً على قدرة الفن على خلق جسور عميقة من التواصل الحضاري والإنساني بين الرواد والرموز والوافدين الجدد على الساحة الإبداعية.