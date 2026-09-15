الأوقاف تتيح «مختصر الشمائل المحمدية» على منصتها الرقمية بـ20 لغة عالمية

أتاحت وزارة الأوقاف إصدار «مختصر الشمائل المحمدية» مترجمة إلى عشرين لغة عالمية عبر منصة الأوقاف الرقمية ننشرها تباعًا، في إطار جهود الوزارة للتعريف بالشمائل المحمدية ونشر القيم والأخلاق النبوية، وتوظيف المنصات الرقمية والترجمة إلى لغات متعددة للوصول بالمحتوى الديني والثقافي إلى جمهور أوسع داخل مصر وخارجها.

ويسهم هذا الإصدار في التعريف بجوانب من سيرة النبي ﷺ وشمائله وأخلاقه، وإبراز ما تتضمنه من قيم الرحمة والإنسانية وحسن التعامل.

ويأتي إصدار «مختصر الشمائل المحمدية» إحدى ثمرات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي التاسع، في إطار «ثمرات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي» التي أعلن عنها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بما يجسد حرص الوزارة على تقديم إصدارات علمية وفكرية مترجمة إلى لغات عالمية، تسهم في التعريف بالقيم والأخلاق النبوية ونشرها على نطاق أوسع.

ويمكن الاطلاع على الإصدار بلغات: العربية، الأوزبكية، الإيطالية، الروسية.

الشمائل-المحمدية-باللغة-الإيطالية

/الشمائل-المحمدية-باللغة-العربية

/الشمائل-المحمدية-باللغة-الأوزبكية



الشمائل-المحمدية-باللغة-الروسية