فيتنام تهزم إندونيسيا في عقر دارها بتصفيات المونديال

تغلب منتخب فيتنام على مضيفه منتخب إندونيسيا 3 /1 اليوم الثلاثاء في بالي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل دو دوي مانه وكوي نجوك هاي (ضربة جزاء) ونجوين تين لينه أهداف فيتنام في الدقائق 26 و55 و61 وتكفل عرفان باتشديم بتسجيل هدف إندونيسيا الوحيد في الدقيقة 84.

ويتصدر منتخب تايلاند ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام فيتنام، مقابل ست نقاط للإمارات وثلاث نقاط لماليزيا وظلت إندونيسيا بلا رصيد من النقاط.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.