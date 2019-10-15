لاتزال اليابان تواجه أقوى إعصار في تاريخها، بعد أن دعت السلطات مواطنيها الجمعة، لاتخاذ التدابير اللازمة استعدادًا للإعصار القوي "هاجيبيس"، والذي تناهز قوته المستوى الأقصى، البالغ الفئة الخامسة، حسبما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار إلى 73 قتيلًا وعشرت المصابين، وفقدان 211 حتى الآن، منذ أن ضرب الإعصار صباح السبت، عددًا من المحافظات اليابانية مثل كاناجاوا، توتشيجي، جونما، إيوات، ميياجي، فوكوشيما، تشيبو، سيتاما، شيزوكا، ومحافظة إيباراكي، محدثًا عشرات الانهيارات الأرضية وهدم المنازل وهطول الأمطار الغزيرة.
وترك الإعصار مشاهدًا مأساوية في المناطق التي ضربها، ثمثلت في تهدم المنازل وإغراق الطرق في مياه الفيضانات، وتوحلها بالطبقات الطينية السميكة، في الوقت الذي يواصل فيه الآلاف من أفراد الجيش والشرطة والإطفاء، احتواء الأزمة والبحث عن المفقودين.
وكان رئيس الوزراء الياباني، صرح يوم الأحد، أن الحكومة تشكل الآن فرقة عمل طارئة لمتابعة الوضع، لافتًا إلى أنه تم نشر 27 ألفًا من أفراد قوة الدفاع الذاتي للمشاركة، بالإضافة لأفراد الشرطة ورجال الإطفاء وقوات خفر السواحل.
وقالت وسائل إعلام يابانية يوم السبت، إن الإعصار أدى إلى شلل تام في العاصمة طوكيو؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وهياج البحار، وألغت وزارة النقل حوالي 1600 رحلة طيران، فيما تم إلغاء 800 رحلة أخرى، فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن الأمطار الغزيرة غمرت 14 نهرًا على الأقل في شمال شرق البلاد، وحدوث عشرات الانهيارات الأرضية، في 12 محافظة، فيما قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشهيدي سوجا، إن الإعصار تسبب في كارثة بمناطق واسعة للغاية، لافتًا إلى أنه حوالي 376 ألف أسرة لا تزال بدون كهرباء، و14 ألف أسرة بدون إمدادات المياه.