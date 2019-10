لاتزال اليابان تواجه أقوى إعصار في تاريخها، بعد أن دعت السلطات مواطنيها الجمعة، لاتخاذ التدابير اللازمة استعدادًا للإعصار القوي "هاجيبيس"، والذي تناهز قوته المستوى الأقصى، البالغ الفئة الخامسة، حسبما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

The video shows a residential area and train marshaling yard near the Chikuma River in the city of Nagano, before and after Typhoon Hagibis struck. Read the article: https://t.co/AnduBz3E97 #typhoon #hagibis #japan #naturaldisaster #Nagano pic.twitter.com/ugFklCgH4C — Nikkei Asian Review (@NAR) October 15, 2019

وارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار إلى 73 قتيلًا وعشرت المصابين، وفقدان 211 حتى الآن، منذ أن ضرب الإعصار صباح السبت، عددًا من المحافظات اليابانية مثل كاناجاوا، توتشيجي، جونما، إيوات، ميياجي، فوكوشيما، تشيبو، سيتاما، شيزوكا، ومحافظة إيباراكي، محدثًا عشرات الانهيارات الأرضية وهدم المنازل وهطول الأمطار الغزيرة.

By Tuesday, #TyphoonHagibis had knocked out power to 34,000 homes and left more than 30,000 people in shelters. Authorities said at least 53 people died, and nine others were presumed dead … https://t.co/I9v1mOnY7g @onize_ohiks reports in #TheSift — WORLD (@WORLD_mag) October 15, 2019

This is what the #ClimateEmergency looks like in #Japan right now.



900,000 evacuated, 2 dead in flood chaos:



"More than twice the usual rainfall for the whole of August has fallen over parts of the southern island of Kyushu over the past 48 hrs ..."https://t.co/1NMaXT6qal — David Windt (@DavidLWindt) August 28, 2019

وترك الإعصار مشاهدًا مأساوية في المناطق التي ضربها، ثمثلت في تهدم المنازل وإغراق الطرق في مياه الفيضانات، وتوحلها بالطبقات الطينية السميكة، في الوقت الذي يواصل فيه الآلاف من أفراد الجيش والشرطة والإطفاء، احتواء الأزمة والبحث عن المفقودين.

Even today, the Self-Defense Forces continue activities such as lifesaving, water supply support, road enlightenment and restoration support.#TyphoonHagibis #prayforjapan に感謝します https://t.co/WLAlmGgFfa — りる 55 (@t4Q8FwmFrmWmPud) October 15, 2019

وكان رئيس الوزراء الياباني، صرح يوم الأحد، أن الحكومة تشكل الآن فرقة عمل طارئة لمتابعة الوضع، لافتًا إلى أنه تم نشر 27 ألفًا من أفراد قوة الدفاع الذاتي للمشاركة، بالإضافة لأفراد الشرطة ورجال الإطفاء وقوات خفر السواحل.

The Self-Defense Force Sendai unit and support units cooperate to provide bathing support and medical consultations in Sendai.#TyphoonHagibis #海上自衛隊 #bathjngsupport#prayforjapan に感謝します https://t.co/LfleGUhHKb — りる 55 (@t4Q8FwmFrmWmPud) October 15, 2019

وقالت وسائل إعلام يابانية يوم السبت، إن الإعصار أدى إلى شلل تام في العاصمة طوكيو؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وهياج البحار، وألغت وزارة النقل حوالي 1600 رحلة طيران، فيما تم إلغاء 800 رحلة أخرى، فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن الأمطار الغزيرة غمرت 14 نهرًا على الأقل في شمال شرق البلاد، وحدوث عشرات الانهيارات الأرضية، في 12 محافظة، فيما قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشهيدي سوجا، إن الإعصار تسبب في كارثة بمناطق واسعة للغاية، لافتًا إلى أنه حوالي 376 ألف أسرة لا تزال بدون كهرباء، و14 ألف أسرة بدون إمدادات المياه.

#TyphoonHagibis Among 7 Chinese crews on board, 1 has been rescued after a Panamanian cargo ship sank in waters off #Japan's Kanagawa Prefecture on Sunday. Chinese FM said #China thanked Japan for its active search-and-rescue operations and proper handling of the accident. pic.twitter.com/rZi5gs2gs0 — Global Times (@globaltimesnews) October 15, 2019