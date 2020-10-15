مدينة مطروح: إزالة القمامة من خط الغاز الطبيعي القادم من شركات البترول تفاديا لكسر الأنابيب الناقلة

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح،أن تم إزالة القمامة من علي خط الغاز الطبيعي القادم من شركات البترول تفاديا لكسر الخط وحدوث مشاكل بالانابيب الناقلة للغاز .

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح،إن تم تمهيد الشوارع بالمدفن الصحي بالكيلو 29 بطريق سيوة لسهولة دخول وخروج سيارات نقل القمامة بمجلس المدينة التي يتم رفعها بنطاق المدينة،و التي تصل بكميات من 400 طن إلي 500 طن يوميا في فصل الصيف.

وأكد علي استمرار جهود ادارة تحسين البيئة في ازالة إشغالات الطريق المخالفة من الارصفة والشوارع والميادين العامة والتحفظ علي كل ما هو مخالف للباعة الجائلين.