ترأس وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وفد دولة الكويت في أعمال مؤتمر الحوار الاستراتيجي الثالث حول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الخميس، أكد الصباح دعم الكويت للمسار الإصلاحي لوكالة الأونروا وجهودها في تعزيز المساءلة والتزامها الحياد، مشيدًا بمساعي الوكالة في تنويع قاعدة مانحيها وفرص تمويلها.

وأشار إلى دعم الكويت الثابت لأعمال الأونروا وأهدافها النبيلة؛ باعتبارها ركيزة للاستقرار في المنطقة وتقديم الحماية للاجئين الفلسطينيين ويحفظ كرامتهم وحقوقهم.

وجدد التزام دولة الكويت السياسي والمادي، معلنًا عن تقديم مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مساهمة من دولة الكويت لوكالة (الأونروا)؛ دعمًا لأهدافها النبيلة التي ترمي إلى ضمان وحماية اللاجئين الفلسطينيين وتأمين إيصال المساعدات لهم.