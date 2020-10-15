المفوضية الأوروبية: حكومات الاتحاد غير مستعدة بعد لموجة جديدة من كورونا

قالت المفوضية الأوروبية، إن حكومات الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لمواجهة موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19، كما أوصت بإجراءات مشتركة لطرح اللقاحات في حال توفرها.

وأعلن، اليوم الخميس، مارجريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي: "بينما يعود تطور الوباء إلى مستويات مارس، فإن وضع استعدادنا ليس كذلك".

وحث دول الاتحاد الأوروبي على تبني استراتيجية مشتركة للمرحلة الجديدة من الوباء وتجنب "تفاوت" الإجراءات الوطنية المختلفة التي اتسمت بها الأشهر الأولى للوباء في القارة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ومع وصول حالات الإصابة الجديدة إلى حوالي 100 ألف حالة يوميا، تجاوزت أوروبا الولايات المتحدة بهامش كبير، حيث يتم تسجيل أكثر من 51 ألف إصابة بمرض كوفيد-19 فيها في المتوسط ​​يوميا.

وفي الوقت الذي تحقق فيه تجارب لقاحات كوفيد-19 تقدما ويُحتمل توفر اللقاحات الأولى بحلول نهاية العام وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تحث بروكسل حكومات الاتحاد الأوروبي على إعداد خطط للتطعيم.

والسياسة الصحية هي امتياز وطني في التكتل المؤلف من 27 دولة، ويمكن لمفوضية الاتحاد الأوروبي فقط تقديم توصيات لاتخاذ تدابير مشتركة.

وقالت المفوضية إنه يجب تزويد المستشفيات وخدمات التطعيم بالعاملين المهرة والمجهزين بالمعدات الوقائية اللازمة، وحثت الحكومات على تجنب النقص الذي عانى منه التكتل عندما تفشى الوباء في مارس.