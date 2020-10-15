نائب محافظ أسوان يشهد تكريم 252 طالبا متفوقا

شهد الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، اليوم الخميس، فعاليات حفل جمعية منشية النوبة لتكريم ٢٥٢ متفوقًا للعام الدراسي 2019/2020، بمختلف المراحل التعليمية، والذي نظمته الجمعية للعام الثامن عشر على التوالي.

وحضر الاحتفالية أسامة داود رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسفير أحمد خليفة القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق، علاوة على القيادات القضائية والدينية والتنفيذية والتعليمية والشعبية، فضلاً عن الطلاب والطالبات المكرمين وأسرهم.

وبدأ الحفل بتلاوة للقرآن الكريم والسلام الجمهوري، ثم تم تقديم العديد من الفقرات الفنية والغنائية.

واختتم الحفل بتسليم الهدايا للمتفوقين في الدراسات العليا، وخريجي الجامعات، والثانوية العامة، والثانوية الفنية، والشهادة الإعداية وحفظة القرآن الكريم، بجانب أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة.