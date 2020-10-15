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حالات الشفاء من كورونا تتجاوز 350 ألفا في العراق

هديل هلال
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 5:32 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 5:32 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 3587 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 416 ألفًا و802 في البلاد.

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إلى تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و86.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 3356 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 350 ألفًا و752.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 38 مليون إصابة.

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