المغرب: 3317 إصابة جديدة بكورونا و2077 حالة شفاء في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 3317 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 163 ألفا و650 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية قد بلغ مليونين و806 آلاف و237 شخصا منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 46 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2772 حالة، كما جرى تسجيل 2077 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 136 ألفا و36 حالة.